Poliisi ampui naista ja pidätti neljä terrorismin vastaisessa operaatiossa Britanniassa

Britannian poliisin mukaan poliisi on ampunut naista Lontoossa ja pidättänyt neljä muta ihmistä Lontoossa ja Kentissä terrorismin vastaisessa operaatiossa torstai-iltana. Kaikkia neljää pidätettyä epäillään terroritekojen valmistelusta, kertoi Lontoon poliisi uutistoimisto Reutersin mukaan.



Noin 20-vuotiasta naista ammuttiin poliisin mukaan Länsi-Lontoossa, kertoo uutistoimisto AFP. Nainen on sairaalassa poliisin valvonnassa, mutta ei pidätettynä. Hänen tilansa on poliisin mukaan vakava mutta vakaa, kertoo Reuters.



Lontoossa pidätettiin 16-vuotias poika, 20-vuotias nainen ja 20-vuotias mies, kertoo AFP. Lisäksi Lontoon operaation jälkeen pidätettiin 43-vuotias nainen Kentissä Kaakkois-Englannissa.



Poliisin mukaan pidätetyt ja ammuttu olivat olleet poliisin tarkkailussa meneillään olevaan operaatioon liittyen.



Aiemmin torstaina veitsin aseistautunut 27-vuotias mies pidätettiin lähellä Britannian parlamenttitaloa terrorismirikoksesta epäiltynä. Poliisin mukaan tämä tapaus ei kuitenkaan liity illan terrorismioperaatioon.