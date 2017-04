Turkki esti pääsyn Wikipediaan

Ulkomaat

Turkin viranomaiset estivät lauantaina pääsyn verkossa tarjolla olevaan tietosanakirjaan Wikipediaan.



Vielä ei ole tietoa, miksi Turkki on estänyt pääsyn Wikipediaan.



Maan hallinnon arvostelijat sanovat, että Wikipedia-sulku on hallinnon uusi toimi sananvapautta vastaan Internetissä. Tarkkailijaryhmät ovat jo aiemmin syyttäneet Turkkia pääsyn estämisestä sosiaalisen median sivustoille, kuten Twitteriin tai Facebookiin.



Esimerkiksi Istanbulissa lauantaiaamuna ei päässyt Wikipediaan ilman virtuaalisen erillisverkon (Virtual Private Network) käyttämistä.



Turkin hallitus on aiemmin sanonut, ettei se ole estojen takana. Tarkkailijat kuitenkin sanovat, että estot ovat tarkoituksellisia ja tavoitteena on osaltaan pysäyttää sotaisan aineiston ja propagandan levittäminen.