Suomalainen vappuperinne näkyi taas Brysselissä – Manneken pis ja pissaava koira lakitettiin

yksi kuuluisimmista maamerkeistä, Manneken pis -patsas, sai osansa suomalaisesta vappuperinteestä vappuaattona. Pissaavaa pikkupoikaa esittävä, maan pääkaupungissa Brysselissä sijaitseva patsas sai nimittäin päähänsä ylioppilaslakin.Lakin sai vappuaattona kaupungissa myös toinen julkinen taideteos, sillä virtsaavaa koiraa esittävä Het Zinneke -patsas oli lakitettu suomalaisella teekkarilakilla.Lakitusten taustalla on Brysselissä asuvien suomalaisten yhteisö. Manneken pis on saanut lakin näin vappuisin jo vuosien ajan. Tänä vuonna lakitetuista patsaista on jaettu kuvia myös yhteisöpalvelu Twitterissä.Manneken pis -veistos kaupunkiin pystytettiin tiettävästi vuonna 1619, ja sen pukemisesta erilaisiin asuihin on tullut erilaisina juhlapäivinä tapa myös paikallisten keskuudessa. Patsaan päältä riisuttuja asuja on tiettävästi ainakin toistasataa, ja niitä säilytetään kaupungin museon tiloissa.Palopostin juurelle pissaavaa koiraa esittävä Zinneke pis -patsas Brysseliin pystytettiin vuonna 1998.löytyy myös vuonna 1987 pystytetty pissaavaa pikkutyttöä esittävä patsas. Tiedossa ei ole, että se olisi kuitenkaan saanut tänä vappuaattona päähänsä suomalaista opiskelijapäähinettä.