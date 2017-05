Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Yhdysvaltain ulkoministeriö antoi maanantaina matkustusvaroituksen Euroopan maihin. Perusteeksi kerrotaan terrori-iskujen uhan jatkuminen eri puolilla Eurooppaa, kertoo uutistoimisto Reuters.



Yhdysvallat oli jo aiemmin antanut Eurooppaan matkustusvaroituksen, joka kuitenkin päättyi helmikuussa. Uusi varoitus on voimassa elokuun loppuun asti.



Varoitus ei perustu mihinkään tiettyyn uhkaan, vaan yleisen isku-uhan jatkumiseen eritoten kesälomakauden alkaessa. Siinä mainitaan Ranskassa, Venäjällä, Ruotsissa ja Britanniassa viime aikoina tapahtuneet terrori-iskut. Ministeriö varoittaa, että Isisillä ja al-Qaidalla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa hyökkäyksiä Euroopassa.



Yhdysvaltain ulkoministeriön matkustusvaroitusjärjestelmä on kaksiportainen, ja maanantaina annettu varoitus on luonteeltaan lievempi eli travel alert.



Tällainen varoitus saatetaan antaa esimerkiksi maassa puhjenneesta epidemiasta tai lakkoja ja mielenosoituksia mukanaan tuovista vaaleista. Se ei kuitenkaan ole kehotus välttää maahan matkustamista.