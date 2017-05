Lehdistönvapausjärjestö IPI:n vetoomus kokonaisuudessaan

Ulkomaat

Arvoisa



Adnan Başağa



Turkin suurlähettiläs



Turkin suurlähetystö Helsingissä



Helsinki, 2. toukokuuta 2017



Re: Vaatimus vapauttaa vangitut toimittajat



Arvoisa suurlähettiläs Lehdistönvapautta puolustavan maailmanlaajuisen toimittajien ja mediajohtajien verkoston International Press Instituten puolesta vetoamme Teihin, jotta maanne hallitus lopettaisi Turkin tiedotusvälineisiin kohdistuneet iskut ja vapauttaisi vangitut kollegamme.



Yli 150 toimittajaa on vangittuna Turkissa. Yli 170 tiedotusvälinettä on suljettu vuoden 2016 heinäkuun vallankaappausyrityksen jälkeen julistetun poikkeustilan aikana.



Huolimatta väitteistä, joiden mukaan vangitut toimittajat ovat ”terroristeja” eikä heidän vangitsemisensa liity journalismiin, Turkin hallitus on julkaissut vain vähän tai ei lainkaan väitteitään tukevia todisteita. Vähäisetkin julkaistut todisteet viittaavat toimittajien normaaliin työhön eli uutisraportointiin tai toimittajien kriittisiin kirjoituksiin.



Esimerkkinä tästä on Cumhuriyet-lehden toimittajien ja johtajien tapaus. Heidän joukossaan vangittuina ovat myös IPI-jäsenet Kadri Gürsel, Murat Sabuncu ja Ahmet Şik.



Syyttäjät ovat sepittäneet uskomattoman tarinan vetoamalla journalistiseen sisältöön. Tämän tarinan mukaan lehti pyrki kukistamaan hallituksen juonittelemalla. Lehti ”puolusti ja suojeli” sellaisia ryhmiä, joita se itse asiassa oli arvostellut voimakkaasti.



Gürseliä syytetään vehkeilystä gülenistien auttamiseksi – siitä huolimatta, että hän on kritisoinut ryhmää usein terävästi jopa silloin, kun gülenistit olivat hallituksen liittolaisia. Syyttäjä väittää, että Gürseliin ”on otettu yhteyttä” gülenistien käyttämästä matkapuhelinsovelluksesta.



Sen sijaan väitteistä ei käy ilmi esimerkiksi se, tulivatko kyseiset yhteydenotot koskaan perille tai vastasiko Gürsel niihin. Syyttäjä ei valitettavasti halua ottaa huomioon, että toimittajat saavat ammattinsa puolesta säännöllisesti ei-toivottuja viestejä lukijoilta ja muilta tahoilta.



Hallituksen kritisointia ei voida pitää hallitusta vastustavan tahon tukemisena eikä pelkkä kritisointi ole merkki aikomuksesta tukea tai harjoittaa väkivaltaa.



Kun otetaan huomioon olosuhteet ja ne kuusi kuukautta, jotka kollegamme ovat viettäneet vankeudessa, emme voi pitää tapausta muuna kuin hallituksen yrityksenä hiljentää kritiikki ja laistaa hallituksen tilivelvollisuudesta.



Maailma tarvitsee Turkin apua vakavien haasteiden käsittelemisessä. Vangittujen toimittajien määrä ja edellä mainitut tapaukset viittaavat vahvasti siihen, ettei Turkki ole riittävän sitoutunut demokraattisiin normeihin ja ihmisoikeuksiin ollakseen luotettava kansainvälinen kumppani.



Näin ollen kehotamme International Press Instituten puolesta Turkin hallitusta vapauttamaan kaikki työnsä takia vangitut toimittajat, luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä ja lopettamaan poikkeustilan väärinkäyttö.



Kunnioittaen



International Press Instituten Suomen-osasto