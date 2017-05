Korruptiosta viis, espanjalaiset luottavat konservatiiveihin – oikeistoa suojaa maan kahtiajako ja vasemmiston sirpaloituminen

Ulkomaat

Madridin

Viime

katuja on viime viikkoina kiertänyt kaksikerroksinen bussi, jonka kylkiin on teipattu piirroksia Espanjaa johtavan konservatiivisen Kansanpuolueen (PP) poliitikoista. Rodrigo Rato http://www.hs.fi/haku/?search-term=Rodrigo%20Rato , entinen valtiovarainministeri ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtaja, tuomittiin helmikuussa neljän ja puolen vuoden vankeuteen http://elpais.com/elpais/2017/02/23/inenglish/1487855782_832002.html kavalluksesta. Luis Bárcenas http://www.hs.fi/haku/?search-term=Luis%20B%C3%A1rcenas , puolueen entinen varainhoitaja, on syytettynä muun muassa lahjusringin pyörittämisestä. Hän kiistää rikokset mutta on todistanut oikeudessa jakaneensa liikemiesten lahjoituksia https://www.theguardian.com/world/2013/aug/01/mariano-rajoy-denies-illegal-funds salaisesta käteiskassasta puolueen johtajille. Mariano Rajoy http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mariano%20Rajoy , puoluejohtaja ja Espanjan pääministeri, on kiistänyt ottaneensa vastaan mainittuja rahoja. Hän ei ole saanut syytteitä, mutta joutuu todistamaan http://elpais.com/elpais/2017/04/18/inenglish/1492516585_951447.html valtavassa niin sanotussa Gürtel-vyyhdissä.vuosina on avattu useita erillisiä korruptiotutkintoja, joissa on syytettynä PP:n keskeisiä poliitikkoja.”Käytännössä kaikki olettavat, että pääministeri Rajoyn on täytynyt tietää, mitä on ollut meneillään. Tuskin edes PP:n äänestäjät kuvittelevat muuta”, sanoo politiikantutkija Berta Barbet http://www.hs.fi/haku/?search-term=Berta%20Barbet Universitat Autònoma de Barcelona -yliopistosta.Uusia tapauksia paljastuu niin tiuhaan, että tuoreimmat tahriintuneet kasvot eivät ehtineet bussin kylkeen. Niinpä Madridin itsehallintoalueen edellinen johtaja Ignacio González http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ignacio%20Gonz%C3%A1lez sai ”erikoiskutsun” http://www.abc.es/espana/abci-operacion-lezo-podemos-incorpora-cara-ignacio-gonzalez-tramabus-como-invitado-especial-201704201027_noticia.html mukaan tuulilasitarrana. Julkista rahaa epäillään http://elpais.com/elpais/2017/04/19/inenglish/1492613096_194770.html ohjatun vesihuoltoyhtiön kautta Gonzálezin hallinnon edustajille.

Bussi

Espanjassa

Espanjan