Obama tukee Emmanuel Macronia Ranskan presidentiksi nettivideolla – ”Hän vetoaa ihmisten toiveisiin, ei heidän pelkoihinsa”

Ulkomaat

”Toivo

Obaman

Let’s keep defending our progressive values. Thank you for this discussion @BarackObamahttps://twitter.com/BarackObama. pic.twitter.com/8rhNdHkLo8https://t.co/8rhNdHkLo8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 20, 2017 https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/855129811144118274

Ranskan

Kannatuskyselyjen