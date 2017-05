USA:n rannikkovartioston komentaja: Venäjä on arktisilla alueilla ylivertainen

Ulkomaat

Yhdysvaltain rannikkovartioston komentaja on kuvaillut Venäjän ylivaltaa pohjoisilla merialueilla rajuin sanakääntein, kertoi Business Insider http://www.businessinsider.com/us-russia-coast-guard-military-arctic-2017-5?r=US&IR=T&IR=T -lehti lauantaina.Amiraali Paul Zukunft http://www.hs.fi/haku/?search-term=Paul%20Zukunft vertasi tilannetta shakkiin.”Heillä on kaikki nappulansa aseteltuna, ja meillä on yksi sotilas ja ehkä torni”, Zukunft sanoi. ”Jos katsoo tätä arktisen alueen shakkipeliä, he ovat matittaneet meidät heti alkuun.”Zukunft puhui ajatushautomo Center for Strategic and International Studiesin tilaisuudessa keskiviikkona. Hän varoitti, että Venäjällä on valtava sotilaallinen ja teollinen läsnäolo pohjoisilla alueilla, kun taas Yhdysvallat vitkastelee.Zukunft mainitsi esimerkkinä jäänmurtajat. Venäjällä on niitä 40.”Meillä on vain yksi raskas jäänmurtaja”, Zukunft sanoi. ”Siinä on yksi asia, mikä pilaa yöuniani.”