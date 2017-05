Siirtolaisia kuljettaneita kumiveneitä upposi taas Välimerellä – ainakin 11 kuoli, 200 yhä kateissa

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Ainakin 11 siirtolaista kuoli viikonloppuna veneiden upottua Välimerellä Libyan edustalla.



YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan lähes 200 on yhä kadoksissa viikonlopun turmissa. Todennäköisesti uhriluku siis vielä moninkertaistuu.



Ensimmäinen uponnut alus oli pumpattava kumivene, joka lähti Libyasta varhain perjantaina kantaen 132 ihmistä. Kumivene ehti edetä merellä vain muutaman tunnin ajan, kun ilma alkoi tyhjentyä siitä.



Lähettyvillä kulkenut tanskalainen rahtialus noukki noin 50 haaksirikosta hengissä selvinnyttä siirtolaista kyytiin. Italian rannikkovartiosto oli pyytänyt laivan miehistöltä apua pelastustoimissa. Pelastuneet siirtolaiset vietiin rahtialuksen kyydissä Sisiliaan.



UNHCR:n edustajat haastattelivat heitä maanantaina ja selvittivät uhrien henkilöllisyyksiä. Alustavien tietojen mukaan kuolleiden joukossa oli lapsia.



Sunnuntaina libyalaiset kalastajat pelastivat kuusi miestä ja yhden naisen läheltä maan pääkaupunkia Tripolia. Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan pelastetut siirtolaiset olivat yrittäneet Välimeren ylitystä toisessa veneessä, jossa oli ainakin 120 matkustajaa. Heistä valtaosa on kadoksissa.



Maanantaina Libyan rannikolta löytyi lisää uhreja uhreja. Pelastusjärjestö Punaisen puolikuun työntekijöiden mukaan Zawiyan kaupungin alueella sijaitsevalle rannalle huuhtoutui kymmenen naisen ja yhden lapsen ruumiit.



Ei ole varmaa, olivatko he mukana jommassakummassa aiemmin uponneessa veneessä vai oliko turmia vielä kolmaskin. Läheskään kaikki Välimeren veneonnettomuudet eivät edes tule viranomaisten tietoisuuteen.



Kaikkiaan 6 000 siirtolaista pelastettiin kansainvälisiltä vesiltä Libyan rannikon lähettyviltä pelkästään perjantaina ja lauantaina. Useita satoja siirtolaisia pelastettiin Libyan aluevesiltä ja vietiin takaisin Libyaan.



Alkuvuoden aikana Libyan kautta Välimeren yli Maltaan tai Italiaan yrittäneiden siirtolaisten määrä on kasvanut lähes 50 prosenttia viime vuodesta. Trendin jatkuessa viranomaiset arvioivat, että tänä vuonna reittiä käyttää yhteensä 250 000 siirtolaista.



Vuosina 2014–2016 Italiassa rekisteröitiin yhteensä noin puoli miljoonaa siirtolaista.