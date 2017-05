Italian poliisi nappasi Isis-taistelijoille tarkoitetun valtavan kipulääkelastin – 37 miljoonaa pilleriä oli matkalla Intiasta Libyaan

Ulkomaat

Helsingin Sanomat

Italian poliisi takavarikoi Genovan satamassa keskiviikkona 37 miljoonan pillerin laivarahdin tramadolia, morfiinin sukuista vahvaa kipulääkettä. Pillerit olivat matkalla Intiasta Libyaan. Italian poliisin mukaan ison pillerilastin tilaaja oli terroristijärjestö Isisin Libyassa toimiva haara.



Isisin Libyan-järjestö taistelee maan huteraa keskushallintoa vastaan.



Tramadolit oli pakattu kolmeen konttiin ja piilotettu muun tavaran alle. Konteissa oli ilmoittettu olevan huopia ja shampoolaatikoita. Kontit taas olivat laivassa, joka oli lähdössä Genovasta kohti Libyaa.



”Isis ansaitsee omaisuuksia tällaisella salakuljetuksella”, italialainen anonyyminä esiintynyt rikostutkija kertoi The Times -lehdelle.



Terroristijärjestö käyttää tramadolia kahteen tarkoitukseen: Se ensinnäkin myy sitä roisilla voitolla eteenpäin ja toisaalta jakaa tramadolia mieleen voimakkaasti vaikuttavana piristeenä taistelijoilleen.



Italialaisten rikostutkijoiden mukaan pillerilastin alkuperä on lääkeyhtiössä Intiassa, joka myi lastin dubailaiselle välittäjälle. Lasti kuljetettiin laivalla Intiasta Sri Lankaan, minkä jälkeen jäljet haihtuivat. Seuraavan kerran lasti löytyi Genovan satamasta.



Italialainen rikostutkija arvioi The Timesissa, että Libyassa Isis myy tramadol-pillereitä kahdella dollarilla kappale. Jos arvio on oikeansuuntainen, 37 miljoonan pillerin arvo olisi Libyan mustassa pörssissä peräti 74 miljoonaa dollaria. Lasti ei ole suinkaan ensimmäinen vastaava, sillä viime vuonna Kreikan poliisi takavarikoi Pireuksen satamassa 26 miljoonaa tramadol-pilleriä, jotka myös olivat matkalla Intiasta Libyaan.



Intiassa tuotetaan halpoja kopioläkkeitä – ja vaikuttaa siltä, että niiden reitti Isisin joukoille kulkee usein EU:n satamien kautta.



Aiemmin Isisin on kerrottu tarjoavan taistelijoilleen esimerkiksi Captagonia, 1960-luvulla kehitettyä amfetaminiin kaltaista lääkettä, joka sisältää kofeiinia, metamfetamiinia ja ekstaasi-huumetta. Sitä on takavuosina käytetty urheilussa doping-aineena ja toisaalta lääkkeenä esimerkiksi narkolepsiaan ja masennukseen.



Captagonin uskotaan olevan Isisin yksi keino ylläpitää taistelijoiden psyyke sotimiselle suosiollisena – se on voimakas piriste, joka vähentää kivun ja pelon tunnetta.