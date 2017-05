Äiti löysi tyttärensä murhaajat, auttoi muita etsimään läheisiään ja nyt hänet murhattiin – tämän takia Meksikon väkivaltaisia huumekartelleja ei saada kuriin Meksikon huumesodassa on kuollut kymmenessä vuodessa ainakin satatuhatta ihmistä. Kadoksissa on 30 000 ihmistä, joista suurin osa on huumekartellien sieppaamia.