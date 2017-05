WHO: Kongossa taas ebolaa – kolme kuollut

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kolme ihmistä on kuollut ebolaviruksen aiheuttamaan verenvuotokuumeeseen Kongon demokraattisessa tasavallassa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO uutistoimisto AFP:n mukaan.



Kuolemantapaukset ovat sattuneet 22. huhtikuuta jälkeen maan koillisosassa Bas-Uelen provinssin syrjäisellä metsäalueella.



Viimeisin ebolaepidemia Kongossa vuonna 2014 tappoi virallisten tietojen mukaan 49 ihmistä.



Vaikka nyt tavatut tapaukset sijoittuvat syrjäiselle alueelle, WHO kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan ottavansa ne vakavasti.