Punainen Risti: Kolera on tappanut viime viikkojen aikana jo ainakin 180 ihmistä Jemenissä – jopa 11 000 on sairastunut tautiin

Ulkomaat

Ainakin 180 ihmistä on kuollut koleraan Jemenissä huhtikuun 27. päivän jälkeen. Avustusjärjestö Punainen Risti tiedotti taudin aiheuttamista tuhoista maanantaina.



Järjestön mukaan kaikkiaan 11 000 jemeniläisen epäillään kärsivän kolerasta. Valtaosa kuolonuhreista asuu Jemenin pääkaupungissa Sanaassa tai sen lähettyvillä.



Sunnuntaina Sanaan viranomaiset julistivat maahan hätätilan ja pyysivät kansainväliseltä yhteisöltä apua koleran kukistamisessa.



Jemenissä alkoi sisällissota maaliskuussa 2015, kun shiialaiset huthi-kapinalliset valtasivat Sanaan ja ajoivat hallituksen pakoon. Huthit hallitsevat yhä maan pääkaupunkia.



Tilannetta mutkistaa se, että huthit ovat liittoutuneet Iranin kanssa ja he taistelevat monien länsimaiden tukemaa Saudi-Arabian johtamaa liittoutumaa vastaan.



Yli 10 000 ihmistä on kuollut pari vuotta kestäneen sodan aikana. Miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa, ja maan infrastruktuuri on säpäleinä.



Terveyskeskuksista ja sairaaloista vain harvat ovat enää toimintakykyisiä. YK:n mukaan kaksi kolmasosaa väestöstä elää ilman puhdasta juomavettä.