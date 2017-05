Kansainvälinen tuomioistuin: Pakistan ei saa teloittaa vakoilusta tuomittua intialaismiestä

Ulkomaat

Kansainvälinen tuomioistuin on kieltänyt Pakistania teloittamasta intialaista miestä, joka on tuomittu vakoilusta.



Uutistoimisto Reutersin mukaan Pakistanin on ensin kuultava Intiaa, jonka mukaan Pakistan on rikkonut kansainvälistä sopimusta diplomaattisen avun antamisesta merkittävistä rikoksista syytetyille ulkomaalaisille.



Kyseessä on Intian laivaston entinen työntekijä, joka pidätettiin viime vuoden maaliskuussa Pakistanissa Balochistanin maakunnassa. Intian mukaan miehen vakoilutuomio on annettu väärin perustein.



Kansainvälinen tuomioistuin on YK:n tärkein oikeudellinen elin. Se käsittelee ainoastaan valtioiden välisiä kiistoja.