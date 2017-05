Ulkomaat

Terroristijärjestö Isis tappoi torstaina yli 50 ihmistä Syyrian keskiosassa sijaitsevassa Haman maakunnassa, kertoi ihmisoikeusjärjestö Syrian Observatory for Human Rights uutistoimistojen AFP:n ja Reutersin mukaan.



Isisin kerrotaan hyökänneen Aqarebin ja al-Mabujan kyliin ja surmanneen ainakin 15 siviiliä ja 27 hallituksen puolella olevaa sotilasta. Kuolleiden joukossa on viisi lasta. Lisäksi on löydetty kymmenen vielä tunnistamatonta ruumista.



Terroristijärjestön taas raportoidaan menettäneen hyökkäyksessä 15 sotilasta.



Isis on viime aikoina menettänyt Syyriassa runsaasti hallussaan pitämiään alueita, mutta se hallitsee yhä joitain yksittäisiä seutuja.



Syrian Observatory of Human Rightsin mukaan torstain hyökkäys oli yksi Isisin tämän vuoden tuhoisimmista.