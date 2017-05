Brežnev kaahasi pilleripäissään, Kekkonen piilotti sukat taskuun – Suomen tulevaisuudesta päätettiin 1970-luvulla Kekkosen ”lomamatkoilla”

Ulkomaat

Kun Pietarin-valtatietä ajaa Moskovasta 120 kilometriä Suomen suuntaan, ohittaa Zavidovon kylän. Tienposkessa myydään peurantaljoja ja kalaa, varaston pihalla on venetrailereita. Volga on lähellä, ja täällä on hyvät metsästysmaat. Zavidovon kansallispuistoa pidetään ainutlaatuisena.