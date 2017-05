Michelle Obama lomailee suomalaisen muotisuunnittelijan pinkissä luomuksessa – Teija Eilolan suunnittelema paita nousi uutiskuviin: ”Todella iso kunnia”

Ulkomaat

Lontoo

Italiassa

Muotisuunnittelija

Michelle

First Lady Michelle Obama looking fresh and flawless while touring the city of Montalcino in Italy. pic.twitter.com/JkZ846V2IBhttps://t.co/JkZ846V2IB — Nerdy Wonka (@NerdyWonka) 21. toukokuuta 2017 https://twitter.com/NerdyWonka/status/866342360854261760