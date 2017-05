UM: Suomalaisuhreista ei tietoa – iskun kohteeksi joutuneessa Manchesterissa on paljon suomalaisia

Ulkomaat

Ulkoministeriössä

#Manchesterhttps://twitter.com/hashtag/Manchester?src=hash: Suurlähetystö seuraa. Jos olet alueella, tee matkustusilmoitus, ole yhteydessä läheisiisi ja seuraa paikallispoliisin ohjeita. https://t.co/Z16Vi3UBhJhttps://t.co/Z16Vi3UBhJ — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/Ulkoministerio/status/866837870744678402

Isku