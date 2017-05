Manchesterissa räjähdyshetkellä esiintynyt teini-idoli Ariana Grande Twitterissä: ”Sydämeni pohjasta olen niin niin pahoillani”

Ulkomaat

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/ArianaGrande/status/866849021519966208

Terrible incident in Manchester. My thoughts are with all those affected and our brilliant emergency services. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 22. toukokuuta 2017 https://twitter.com/jeremycorbyn/status/866792385333911555

My heart goes out to families who have lost loved ones, my admiration to our brave emergency services. A terrible night for our great city — Mayor Andy Burnham (@MayorofGM) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/MayorofGM/status/866820713457614852

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/NICKIMINAJ/status/866819201888944133

Canadians are shocked by the news of the horrific attack in Manchester tonight. Please keep the victims & their families in your thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/JustinTrudeau/status/866837413129269249

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/taylorswift13/status/866824457050099712

London stands with Manchester - our thoughts are with all those killed and injured tonight and our brave emergency services. https://t.co/0al1LzXvXEhttps://t.co/0al1LzXvXE — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 22. toukokuuta 2017 https://twitter.com/SadiqKhan/status/866801704318238721

Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world. 😔 — KATY PERRY (@katyperry) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/katyperry/status/866835869327667200

MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher) 22. toukokuuta 2017 https://twitter.com/cher/status/866794101835841536

Horrified at the bombing in Manchester. No doubt we will find out who the perpetrator is soon. My thoughts are with those affected. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/Nigel_Farage/status/866814759764721664

My thoughts and prayers are with all those affected by this horrific act in Manchester. We need to do better. We need to LOVE ONE ANOTHER. — Justin Timberlake (@jtimberlake) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/jtimberlake/status/866849996020359169