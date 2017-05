Kuva loukkaantuneesta nuoresta naisesta nousi Manchesterin tragedian symboliksi

Ulkomaat

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Alkuvaiheessa Manchesterin tragediaa symboloi lehdistön laajasti käyttämä kuva, jossa poliisit auttavat haavoittunutta nuorta naista räjähdyksen jälkeen konserttipaikan ulkopuolella.



Kevyesti pukeutuneen nuoren naisen vaatteet ovat osin repeytyneet, ainakin käsivarrella on verivanoja ja polvessa on side.



”Loukkaantuneita konserttikävijöitä Manchester Arenan ulkopuolella”, kertoi kuvatekstissään The Telegraph, kun taas esimerkiksi Daily Mirror kertoi kuvatekstissään, että naista autetaan areenalta.



Kuvaa käytettiin laajasti myös brittimedian ulkopuolella. Sen julkaisivat esimerkiksi yhdysvaltalainen uutiskanava CNN, The New York Times ja USA Today. Myös Suomessa kuva julkaistiin useissa viestimissä.