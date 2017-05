Ihmiset etsivät edelleen läheisiään sosiaalisessa mediassa konsertti-iskun jälkeen – liikkeellä myös väärää tietoa ja keksittyjä katoamisilmoituksia

Ulkomaat

Ihmiset

Here's some of the fake news circulating about the Manchester Arena suicide bombinghttps://t.co/0bEuz5vsXjhttps://t.co/0bEuz5vsXj — BuzzFeed UK (@BuzzFeedUK) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/BuzzFeedUK/status/866917928796606465

Fake News! This is NOT Ariana Grande in Manchester. It's from a filmset in 2015. Stay safe! pic.twitter.com/FhoqSISO4ehttps://t.co/FhoqSISO4e — Julian Paul (@bildschirmspiel) 22. toukokuuta 2017 https://twitter.com/bildschirmspiel/status/866805296580132865

Twitterissä

@MENnewsdeskhttps://twitter.com/MENnewsdesk I have a sofa, floor, blankets and tea, 5 minutes from Arena for anyone in need #RoomForManchesterhttps://twitter.com/hashtag/RoomForManchester?src=hash — Rebecca Topham (@rebeccatophamx) 23. toukokuuta 2017 https://twitter.com/rebeccatophamx/status/866807361780019200