Taiwanista ensimmäinen Aasian maa, joka hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliitot

Taiwanin valtiosääntötuomioistuin linjasi keskiviikkona, että samaa sukupuolta olevilla pareilla on oikeus mennä laillisesti naimisiin. Taiwan on ainoa aasialainen alue, joka on linjannut näin samaa sukupuolta olevien parien avioliitoista.



Taiwanilainen tuomioistuin katsoi, että nykyiset avioliittoa käsittelevät lait rikkovat samaa sukupuolta olevien parien perustuslaillisia oikeuksia. Oikeus antoi Taiwanin hallitukselle kaksi vuotta aikaa muuttaa lait sellaisiksi, että ne sallivat samaa sukupuolta olevien avioliitot.



Taiwanilla on ollut suuria mielenosoituksia samaa sukupuolta olevien avioliittojen hyväksyminen puolesta. Toisaalta laajoin protestein on myös vastustettu lainmuutoksia, jotka sallisivat samaa sukupuolta olevien avioliitot.