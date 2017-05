Ulkomaat

”Lapsen” lailla oikuttelevaa Trumpia pyritään miellyttämään Brysselissä – Trumpin toivotaan vahvistavan takink

Bryssel

Belgian

Diplomaattilähteiden

Isäntien

Honor of a lifetime to meet His Holiness Pope Francis. I leave the Vatican more determined than ever to pursue PEACE in our world. pic.twitter.com/JzJDy7pllIhttps://t.co/JzJDy7pllI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. toukokuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/867354520526872576

Trumpin

Ennen