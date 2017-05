Ulkomaat

Trumpin ensimmäinen ulkomaanmatka saatetaan julistaa menestykseksi – mutta odotustaso onkin alhainen

Etukäteen suurin jännitysmomentti Donald Trumpin ensimmäisessä matkassa ulkomaille koski sitä, milloin ja miten hän mahdollisesti päästää suustaan jonkun aivan hirveän möläyksen.Vielä ehtii, mutta näin alhaiseksi asetettu odotustaso on toiminut selvästi Trumpin eduksi.Kun kolme kohdetta oli keskiviikkona päivällä takana ja kaksi jäljellä, oli Trump pienin poikkeuksin pysynyt käsikirjoituksessa. Sen laatimisessa hänen osaavammilla avustajillaan oli ilmeisesti ainakin joku rooli. Tässä asetelmassa se näytti jo menestykseltä.Saudi-Arabiassa ja Israelissa riitti, että Trump puhui vakavana yleisesti tarpeesta yhdistää rivit terrorismia vastaan ja myös kannusti Israelia ja palestiinalaisia käynnistämään uudelleen kolme vuotta poikki olleet rauhanneuvottelunsa.presidenttien kohdalla olisi ehkä kiinnitetty huomiota siihen, että suurvallan johtaja käytännössä yllytti arabimaita pahentamaan entisestään varallista jännitystä niiden ja kaiken väkivallan pääsyylliseksi leimatun Iranin välillä.Trump ei myöskään tarjonnut mitään yksityiskohtia siitä, miten terrorisminvastainen taistelu yhdessä arabimaiden ja Israelin kanssa tästä eteenpäin kehittyisi käytännössä, tai miten Israelin ja palestiinalaisten välinen umpikuja oikeasti avattaisi.Tämän sanottuaan täytyy kuitenkin lisätä, että tulokseen voi olla tyytyväinen kun sitä verta mahdollisiin vaihtoehtoihin.Torstaina tilanne tapaamisissa EU:n ja Naton johtajien kanssa on kuitenkin jo vaativampi, vaikka niissäkään Trumpila ei välttämättä odoteta muuta kuin yleisluonteiset tuenilmaisut EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyölle ja Naton perussopimuksen viidennen artiklan keskinäiselle puolustusvelvoitteelle.odotustason sietäisi olla korkeampi.Ongelmana ei ole vain epäselvyys Trumpin suhteista Venäjään, joka on Naton puolustusvelvoitteen kohdemaa. Nato elää eräänlaisessa limbossa, kun Yhdysvaltojen strategioita ja yksityiskohtaisia toimintasuunnitelmia ei tunneta. Poliittiset avainvirat Yhdysvaltojen avainministeriöissä ovat yhä täyttämättä.Tapaamisissa EU:ssa ja Natossa mahdollisia aukkoja tiedoissa ei voi peittää Melania ja Ivanka Trumpin näkyvillä pukuvalinnoilla, jota tepsivät ilmeisesti hyvin Saudi Arabiassa.Vielä vaativammaksi asialista muuttuu perjantaina johtavien teollisuusmaiden G7 ryhmän huippukokouksessa. Silloin puhutaan politiikan lisäksi kansainvälisestä kaupasta. Jos Trump ei sielläkään saa tviittauskohtausta, julistetaan matka luultavasti menestykseksi.