Tarkkailujärjestö: USA:n johtama liittouma tappoi ilmaiskussa 80 Isis-taistelijoiden sukulaista Syyriassa – joukossa 33 lasta

Ulkomaat

Tarkkailujärjestö: USA:n johtama liittouma tappoi ilmaiskussa 80 Isis-taistelijoiden sukulaista Syyriassa – jo

Yhdysvaltain johtaman liittouman perjantaisessa ilmaiskussa Syyriassa kuoli ainakin 80 Isis-taistelijoiden sukulaista, uutistoimisto AFP kertoo. Uutistoimiston mukaan Itä-Syyriassa sijaitsevaan Mayadeen kaupunkiin tehdystä iskusta raportoi Syyrian tilannetta seuraava tarkkailujärjestö.



”Kuolleiden joukossa on 33 lasta. Kyse on perheistä, jotka etsivät suojaa kaupungin hallinnollisista rakennuksista”, tarkkailujärjestön johtaja Rami Abdel sanoo AFP:lle.



Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ilmoitti perjantaina puolestaan, että Yhdysvallat on saanut tapettua kolme Isisin sotilasjohtajaa Irakin ja Syyrian alueella, uutistoimisto Reuters kertoo.



Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, liittyykö Pentagonin ilmoitus kuolleista Isis-johtajista varhain perjantaina Mayadeenissa tehtyyn ilmaiskuun.