Tuhoisia maanvyörymiä ja tulvia Sri Lankassa – kymmeniä ihmisiä on kuollut ja yli sata on kateissa

Tulvat ja maanvyörymät ovat tappaneet ainakin 91 ihmistä Sri Lankassa perjantaina. Ainakin 110 ihmisen kerrotaan olevan kateissa, uutistoimisto AFP kertoo.



Monsuunisateet iskivät maahan perjantaina, viranomaiset kertovat.



Arviolta 20 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa eteläisissä ja läntisissä osissa maata.



”Emme pääse tällä hetkellä joillekin alueille, mutta avustusoperaatiot ovat käynnissä”, viranomaiset kertovat.



Kuolleiden ja kadonneiden määrä on kohonnut päivän mittaan sitä mukaa, kun viranomaiset ovat saaneet raportteja alueilta, joihin ei aiemmin päivällä päästy tai saatu yhteyttä.



Sri Lanka on pyytänyt kansainvälistä apua muun muassa YK:lta. Satoja koteja on tuhoutunut ja useat tiet ovat ajokelvottomassa kunnossa. Maan armeija on valjastettu avustustyöhön, ja sotilaat ovat pelastaneet ihmisiä muun muassa tulvien keskelle jääneiden talojen katoilta.



Perjantain tulvat ovat pahimmat sitten vuoden 2003 toukokuun, jolloin 250 ihmistä kuoli ja 10 000 kotia tuhoutui.