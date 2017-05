Ulkomaat

Tukka hyvin, entä elämä? Illinoisissa kampaaja ei saa enää toimilupaa, ellei hän käy koulutusta perhe­väkivall

Chicago

Asiakkaiden

Enää

Rowanin

Uuden

”Meillä on presidenttinä seksuaalinen ahdistelija.”

Rowanilla

Sosiologi

Rowanin