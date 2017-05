Go-pelissä kaikki huiput päihittänyt Googlen tekoäly lopettaa huipulla ja jää eläkkeelle – ryhtyy nyt parantamaan sairauksia

Maailman vanhimpia lautapelejä

Go on Kiinassa yli 2 500 vuotta sitten syntynyt kahden pelaajan lautapeli.



Se on maailman vanhimpia lautapelejä ja esimerkiksi selvästi vanhempi kuin šakin varhaisimmatkin muodot.



Pelissä asetellaan kiviksi kutsuttuja nappuloita 19×19 ruudun laudalle (aloittelijat käyttävät pienempiäkin) ja pyritään valtaamaan pinta-alaltaan suurempi alue kuin vastustajalla.



Go on erityisen suosittu Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Suomessa harrastajia on yli tuhat.