Joukko suomalaisia perusti 46 vuotta sitten Israeliin kylän, jossa palkat menivät yhteiseen pottiin ja yhteisö tarjosi vaatteet ja asunnon – Mitä kuuluu Jad Hashmonaan nyt?

Ulkomaat

Joukko suomalaisia perusti 46 vuotta sitten Israeliin kylän, jossa palkat menivät yhteiseen pottiin ja yhteisö

Jad Hashmona

Sohvatyynyssä

Jad Hashmonaan

Jad Hashmonan

Yhtään

”Olen viettänyt yli puolet elämästäni täällä. Mieluiten kuolen tänne.”