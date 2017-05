Ulkomaat

Venezuela kielsi kaasunaamareiden, luotiliivien ja ensiaputarvikkeiden tuonnin maahan

tulliviranomaiset ovat kieltäneet muun muassa kaasunaamareiden, luotiliivien ja ritsojen tuomisen maahan, kertoi uutistoimisto Reuters viikonloppuna yksityisiin lähettiyrityksiin perustuen.Viranomaiset ovat kieltäneet myös ensiaputarvikkeiden kuten palovammavoiteiden ja sideharson tuonnin. Niitä on käytetty vammoja saaneiden mielenosoittajien hoitamiseen.Lähettiyritykset ovat kertoneet kielloista sähköpostitse asiakkailleen. Kieltolistalla on myös muita mielenosoituksissa käytettyjä tavaroita.on viime kuukausina osoitettu toistuvasti mieltä maan sosialistihallitusta vastaan.Mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen poliisin ja armeijan kanssa, jotka ovat vastanneet protesteihin kovin ottein. Levottomuuksissa on kuollut ainakin 58 ihmistä.Hallitus on syyttänyt lähettiyrityksiä mielenosoittajien varustamisesta ulkomailta tuoduilla tarvikkeilla.vero- ja tulliviraston johtaja sanoi viime viikolla lähettiyrityksiin viitaten, että oppositio ”ei tule käyttämään maamme satamia heidän terroristiryhmiensä aseistamiseksi”.Venezuelassa on kova pula lääkkeistä, ruoasta ja muista perustarvikkeista. Ne, joilla on varaa, käyttävät yksityisiä lähettipalveluja tuotteiden hankkimiseen ulkomailta.