Pohjoismaiden valtionpäät saapuvat torstaina harvinaiselle yhteisvierailulle Suomeen – HS esittelee kuninkaalliset perheet

Fakta

Kaksi paikkaa nähdä kuninkaalliset



Yleisölle tarjoutuu päivän aikana useita mahdollisuuksia nähdä juhlavieraat. Päivä alkaa klo 10.30 vieraiden vastaanottamisella Presidentinlinnan edustalla. Saavuttuaan kuninkaalliset tervehtivät parvekkeelta.



Ehkä parhaiten heidät voi nähdä noin 11.20, kun he siirtyvät Presidentinlinnasta kaupungintalolle kävellen.



Yleisölle on varattu tilaa Kauppatorilta.



Vieraat voi nähdä vielä myöhemmin iltapäivällä klo 16 Sibelius-monumentilla. Sibelius-puisto on avoinna yleisölle.