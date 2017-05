Ainakin 27 ihmistä kuoli ja yli sata haavoittui pommi-iskuissa Irakissa – yksi pommeista räjähti jäätelökioskissa

Ulkomaat

Ainakin 27 ihmistä kuoli ja yli sata haavoittui pommi-iskuissa Irakissa – yksi pommeista räjähti jäätelökioski

räjähti tiistaina kaksi tuhoisaa pommia.Itsemurhapommittaja räjäytti itsensä lähellä suosittua jäätelökioskia Bagdadin keskustassa keskiyön maissa maanantaina ja tiistain välisenä yönä. Ainakin 16 ihmistä kuoli ja 75 haavoittui. Osa uhreista on lapsia.Muslimien paastokuukausi ramadan alkoi muutama päivä sitten. Ramadanin aikaan irakilaisilla muslimeilla on tapana käydä ostoksilla ja pitää hauskaa läheistensä parissa iltamyöhään päivän paastoamisen päätyttyä.pommi räjähti tiistaiaamuna autossa Bagdadissa tappaen 11 ihmistä, paikalliset viranomaiset kertovat uutistoimisto AFP:lle. Kymmenet ihmiset haavoittuivat.Terroristijärjestö Isis julistautui ensimmäisen iskun tekijäksi. Sunnimuslimeista koostuva Isis pitää Irakin shiiaenemmistöä vääräuskoisina.Toisen iskun tekijäksi ei ole ilmoittautunut vielä mikään taho, mutta siviileihin kohdennettujen autopommien käyttö on Isisille tyypillistä.