Ulkomaat

Lähteet: Yhdysvallat vetäytyy Pariisin ilmasto­sopimuksesta – Trump kertoo ilmoittavansa päätöksestä ”muutaman

Yhdysvaltain

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/869903459511918592

Jos

Ministeri

Jos

Varsinainen

Helsingin Sanomat