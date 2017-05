Ulkomaat

Trump kertoo pian, irtautuuko Yhdysvallat Pariisin ilmasto­sopimuksesta – mitä siitä seuraisi?

Yhdysvaltojen

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/869903459511918592

Jos Yhdysvallat

presidentti Donald Trump http://www.hs.fi/haku/?search-term=donald+trump aikoo lähipäivinä ilmoittaa http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005234141.html , vetäytyykö Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta.Yhdysvaltalainen verkkomedia Axios https://www.axios.com/scoop-trump-is-pulling-u-s-out-of-paris-climate-deal-2427773025.html , televisiokanava ABC ja uutistoimisto Reuters kertoivat keskiviikkona, että Yhdysvallat lähtee sopimuksesta. Ne kertoivat saaneensa tiedon päätöksentekoa lähellä olevista lähteistä.Trump itse kirjoitti keskiviikkona nettiyhteisö Twitterissä, että hän aikoo ilmoittaa lopullisen päätöksensä ”muutaman päivän sisällä”.todella lähtee Pariisin ilmastosopimuksesta, se on Yhdysvaltojen kansainväliselle maineelle melkoinen kolaus, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen http://www.hs.fi/haku/?search-term=kimmo+tiilikainen (kesk).Hän kuitenkin muistuttaa, että huhuja sopimuksesta lähtemisestä on pyörinyt jo pitkään, joten kannattaa odottaa virallista ilmoitusta.Useat poliitikot maailmalla ja Yhdysvalloissa sekä myös yhdysvaltalaisten suuryritysten johtajat ovat jo kuukausien ajan vedonneet Trumpiin, että hän ei toteuttaisi vaalilupaustaan.Viimeksi tiistaina YK:n pääsihteeri António Guterres http://www.hs.fi/haku/?search-term=antonio+guterres varoitti https://www.theguardian.com/environment/2017/may/30/paris-climate-deal-un-us-donald-trump?CMP=twt_a-environment_b-gdneco , että jos Yhdysvallat lähtee ilmastosopimuksesta, sillä on kielteisiä vaikutuksia maan taloudelle, turvallisuudelle ja yhteiskunnalle.Mitä Yhdysvaltojen vetäytyminen käytännössä tarkoittaisi?HS kysyi asiaa neljältä ilmastopolitiikkaa tiiviisti seuraavalta asiantuntijalta: tutkijalta, ministeriltä, virkamieheltä ja ympäristöjärjestön edustajalta.

Mitä tapahtuu, jos Trump ilmoittaa vetäytymisestä?

Pariisin ilmastosopimus on rakennettu niin, että siitä ei pääse irti yhdessä Yhdysvaltojen presidentin vaalikaudessa, toteaa Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia http://www.hs.fi/haku/?search-term=outi+honkatukia Yhdysvallat voi ilmoittaa vetäytymisestä aikaisintaan kolme vuotta sopimuksen ratifioimisen jälkeen eli marraskuussa 2019. Siitä menee vielä vuosi irtautumiseen. Yhdysvallat jäisi siis pois aikaisintaan marraskuussa 2020.Se olisi samaan aikaan, kun maassa pidetään seuraavat presidentinvaalit, huomauttaa Greenpeacen vanhempi poliittinen neuvonantaja Kaisa Kosonen http://www.hs.fi/haku/?search-term=kaisa+kosonen Tilanne ei olisi hyvä, mutta ei myöskään niin synkkä kuin voisi ajatella, Kosonen sanoo.Hänen mukaansa vielä viime viikolla oli epävarmaa, onko ilmastosopimus sellainen asia, jota maailman maat ovat valmiita puolustamaan. Viime viikonvaihteen G7-kokouksen jälkeen oli selvää, että sopimus on todella tärkeä.Pariisin sopimuksessa Yhdysvallat lupasi vuoteen 2025 mennessä leikata päästöjään 26–28 prosenttia vuoden 2005 tasosta.Trump on jo tähän mennessä ehtinyt tehdä joukon päätöksiä, joiden takia Yhdysvaltojen päästöt eivät todennäköisesti vähene niin paljon, toteaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma http://www.hs.fi/haku/?search-term=antto+vihma ”Trump on tehnyt jo selväksi, että hän ei aio sopimusta kotimaassa toteuttaa. Muut maat eivät odota Yhdysvalloilta mitään”, Kosonen sanoo.

Mitä muita vaihtoehtoja Trumpilla on?

”Ei ole hyvää vaihtoehtoa”, Vihma sanoo.Yhdysvallat voi pysyä nimellisesti Pariisin ilmastosopimuksessa, mutta yksinkertaisesti jättää noudattamatta päästötavoitteitaan. Sopimuksessa ei ole sanktioita, joten seuraukset näkyisivät ennen kaikkea maan suhteissa muihin maihin.Se voi myös yrittää neuvotella itselleen pienemmät päästötavoitteet, mutta muut maat tuskin suostuisivat niihin. Se voisi myös alentaa tavoitettaan pelkällä ilmoituksella.”Tästä tulisi ennakkotapaus, jossa jokin maa laskee päästötavoitettaan tai jättää sen noudattamatta. Tämä on Pariisin sopimuksen henkeä ja oman tulkintani mukaan myös kirjainta vastaan”, Vihma sanoo.”Sopimuksen mukaan maa voi päivittää omaa tavoitettaan, mutta sen pitäisi olla entistä tavoitetta parempi”, Kosonen huomauttaa.Trump voisi teoriassa myös irrottaa Yhdysvallat YK:n kansainvälisten ilmastoneuvottelujen vuonna 1992 solmitusta puitesopimuksesta. Silloin eroprosessi kestäisi vain vuoden.Se olisi kuitenkin niin raju päätös, että sitä ei pidetä todennäköisenä.

Mitä Yhdysvalloissa tapahtuisi?

Trumpin politiikan keskeinen tavoite on elvyttää hiilivoiman käyttöä ja karsia ympäristösäädöksiä.Hiilen hinta ei enää pärjää kilpailussa kaasun ja uusiutuvan energian kanssa, Greenpeacen Kosonen sanoo.Trump on luvannut, että tuo hiilikaivostyöpaikkoja takaisin, mutta siihen eivät usko edes alan toimijat. Työpaikkoja vie ennen kaikkea automaatio.Trumpin politiikka saattaa pidentää joidenkin vanhojen hiilivoimaloiden elinikää, mutta The Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/despite-trump-move-utilities-shift-from-coal-is-set-to-continue-1490693406?shareToken=sta3c06c918bf74ff0a6afb8538c621cd6&reflink=article_email_share -lehden haastattelemien yritysten ja energia-asiantuntijoiden mukaan se tuskin pysäyttää siirtymistä kaasuun ja aurinko- ja tuulivoimaan.Tiilikainen pitää myönteisenä, että Yhdysvalloissa presidentti ei pysty yksin kääntämään kehitystä. Hän voi päättää liittovaltiotason ilmastopolitiikasta, mutta monilla isoilla osavaltioilla ja kaupungeilla on kunnianhimoisemmat tavoitteet kuin liittovaltiolla.Yhdysvalloissa on myös iso joukko yrityksiä, jotka näkevät, että ilmastosopimus on mahdollisuus uusille puhtaille tekniikoille, ministeri Tiilikainen toteaa.Erilaiset yrityskoalitiot ovat vedonneet presidenttiin, ja mukana on ollut myös öljy-yhtiöitä, Kosonen huomauttaa.

Mitä ilmastopäätöksiä Trump on jo tehnyt?

”Trump on jo ensimmäisellä sadan päivän jaksollaan näyttänyt puolensa ilmastopolitiikassa”, Antto Vihma toteaa.”Hän toimii jo erittäin ilmastovastaisesti ja aiheuttanee sen, että Yhdysvallat ei pääse Pariisin ilmastotavoitteeseen.”Isoimpiin päätöksiin kuuluu presidentti Barack Obaman http://www.hs.fi/haku/?search-term=barack+obaman Clean power planin kumoaminen, jonka Trump teki tiistaina. Sen tavoite oli pienentää energialaitosten hiilidioksidipäästöjä kolmanneksella.Voimalaitosten ohella Vihma pitää vakavana kuljetussektorin päästörajoitusten purkamista ja Yhdysvaltojen ympäristöviraston EPA:n kurittamista budjettiesityksessä.Trumpin budjetti leikkaisi kolmanneksen EPA:n rahoituksesta, etenkin ilmastonmuutosta hillitsevistä ohjelmista.Myös brittilehti The Guardian listasi https://www.theguardian.com/environment/2017/may/31/donald-trump-worst-things-climate-change-environment?CMP=twt_a-environment_b-gdneco Trumpin tähän mennessä pahimmat ympäristöpäätökset.Niistä ykkösenä on Scott Pruittin http://www.hs.fi/haku/?search-term=scott+pruittin nimittäminen maaliskuussa EPA:n johtoon. Pruitt on muun muassa vähätellyt hiilidioksidin merkitystä ilmaston lämpenemiselle.Hän on myös voimakkaasti lobannut Yhdysvaltojen lähtöä Pariisin sopimuksesta Trumpin päästrategin Stephen Bannonin http://www.hs.fi/haku/?search-term=stephen+bannonin kanssa.

Mitä muut maat tekevät?

”En usko, että kovin merkittäviä maita olisi lähdössä Yhdysvaltojen tietä seuraamaan”, Kimmo Tiilikainen sanoo.

Eniten

Kiina ja EU aikovat liittoutua ja tehostaa yhteistuumin ilmastotoimiaan, jos Yhdysvallat jää Parisiin sopimuksen ulkopuolelle. Financial Times -lehden mukaan yhteistyö julkistetaan perjantaina EU-johtajien ja Kiinan pääministerin tapaamisessa.Maailman maista Pariisin sopimuksen ulkopuolella ovat vain Nicaragua, Syyria ja Kosovo. Jopa Pohjois-Korea liittyi mukaan sopimuksen solmimisen jälkeen.Sopimuksen on jo ratifioinut niin suuri osa osallistujista, että se pysyy voimassa, vaikka Yhdysvallat siitä lähtisikin.”Nyt on tärkeää, että muut maat toimivat kuten ovat luvanneet”, Tiilikainen sanoo.Hän huomauttaa, että viime viikonvaihteen G7-maiden kokous osoitti, että suuret taloudet eri puolilla maailmaa ovat hyvin sitoutuneita päästövähennyksiin.”En usko, että kovin merkittäviä maita olisi lähdössä Yhdysvaltojen tietä seuraamaan”, hän sanoo.”Joka tapauksessa ilmastonmuutoksen rajaaminen siedettäviin lukemiin on vuosikymmenten urakka. Nopeita toimia tarvitaan, mutta vaikka Yhdysvallat alussa jarruttaa omia toimiaan, ehtii olla monet vaalit ja monenlaista politiikkaa, ennen kuin ollaan monen vuosikymmenen päässä.”Se, millä suoraselkäisyydellä muut maat ovat ilmoittaneet, että jatkavat sopimuksen toteuttamista Yhdysvalloista riippumatta, on varmaan tullut jopa yllätyksenä Yhdysvalloille, Kosonen uskoo.Muun muassa Kiina, Intia ja EU ovat vahvistaneet olevansa mukana sopimuksessa.maailman lämpenemiseen vaikuttavia aineita kuten hiilidioksidia päästävät Kiina, Yhdysvallat, Euroopan unioni, Intia ja Venäjä. Yhdysvaltojen osuus maailman päästöistä on 12 prosenttia.Kiinan ja Intian päästöt ovat pienentyneet nopeammin kuin aiemmin uskottiin, Outi Honkatukia kertoo.Seuraava ilmastokokous on marraskuussa Bonnissa. Ensimmäistä kertaa kokouksen puheenjohtajana toimii pieni saarivaltio, Fidži. Kokouksessa pohditaan tarkemmin Pariisin sopimuksen säännöstöä.Jo nyt tiedetään, että Pariisissa annetut lupaukset eivät riitä siihen, että ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua kahteen asteeseen, Tiilikainen huomauttaa. Sopimuksessa mukana olevat maat tarkentavatkin tavoitteitaan viiden vuoden välein.