Näin Koivisto kaatoi Kekkosen – Neuvostoliiton suurlähetystössä nähtiin erikoinen ja kostea näytelmä huhtikuussa 1981

Ulkomaat

Näin Koivisto kaatoi Kekkosen – Neuvostoliiton suurlähetystössä nähtiin erikoinen ja kostea näytelmä huhtikuus

On maanantai 6. huhtikuuta 1981 ja juhlan aika. Suomen ja Neuvostoliiton välinen yya-sopimus täyttää 33 vuotta, ja on alkamassa vastaanotto Neuvostoliiton suurlähetystössä. Se on kaupungin ykköspaikka, suuri ja mahtava kivilinna Tehtaankadun varrella Helsingissä. Kello on viisi iltapäivällä.