Guardian: FBI on kiinnostunut Nigel Faragen kytköksistä – Farage syyttää hysteriasta ”liberaalia eliittiä”, joka ei hyväksy brexitiä ja Trumpia

Ulkomaat

Guardian: FBI on kiinnostunut Nigel Faragen kytköksistä – Farage syyttää hysteriasta ”liberaalia eliittiä”, jo

Lontoo

Yhdysvaltain

https://www.theguardian.com/politics/2017/jun/01/nigel-farage-is-person-of-interest-in-fbi-investigation-into-trump-and-russia

Farage

In response to the Guardian article, it has taken me a long time to finish reading because I am laughing so much at this fake news. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 1. kesäkuuta 2017 https://twitter.com/Nigel_Farage/status/870262165298716672

I consider it extremely doubtful that I could be a person of interest to the FBI as I have no connections to Russia. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 1. kesäkuuta 2017 https://twitter.com/Nigel_Farage/status/870262457717149697

Euroedustaja