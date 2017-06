Satoja miljoonia euroja pyöräkaistoihin ja sähköautoihin – hallituksen nimittämä ilmastopaneeli siirtäisi biopolttoaineille kaavaillut tuet toiseen käyttöön

Ulkomaat

Satoja miljoonia euroja pyöräkaistoihin ja sähköautoihin – hallituksen nimittämä ilmastopaneeli siirtäisi biop

Hallituksen

Kyseisessä

Lausunnossa esitetään ruuhkamaksujen käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla sekä polttoaineverotuksen kiristämistä ja muuttamista.

Tutkijat

Ilmastopaneeli