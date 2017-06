Lähteet: Trump vetää Yhdysvallat ulos Pariisin ilmastosopimuksesta – tiedotustilaisuus suorana HSTV:ssä juuri nyt

Ulkomaat

Lähteet: Trump vetää Yhdysvallat ulos Pariisin ilmastosopimuksesta – tiedotustilaisuus suorana HSTV:ssä juuri

Yhdysvaltain

Pariisin

Uutislähteiden mukaan

Trumpia taivuteltiin

Lukuisat

Asiantuntijoiden mukaan