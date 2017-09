Ulkomaat

Jos Pohjois-Korea päättäisi iskeä Souliin, kaupunkilaisilla olisi 45 sekuntia aikaa suojautua – Sodasta tulisi

Soul Eteläkorealainen Uk Yang on pakannut repun Pohjois-Korean iskun varalta. ”En ole survivalisti, mutta olen realisti”, mies toteaa istuessaan Soulin keskusasemalla. On melkein kesäkuu ja hiki. Pohjois-Korea on juuri tehnyt vuoden 12:nnen ohjustestinsä.