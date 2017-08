Saksalaisen avustusjärjestön pelastusalus takavarikoitiin Italiassa – viranomaiset epäilevät laittoman maahanmuuton avustamisesta

Ulkomaat

Saksalaisen avustusjärjestön pelastusalus takavarikoitiin Italiassa – viranomaiset epäilevät laittoman maahanm

Italian

Jugend Rettet

We received no information about investigation against us from official sites. Our crew was guaranteed that this is a standard process. — Jugend Rettet e.V. (@jugendrettet) 2. elokuuta 2017 https://twitter.com/jugendrettet/status/892707619852496898

Aiemmin

Sisilian

Kansainvälisen