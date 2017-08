Ulkomaat

Kun Medvedev ja Trump tviittaavat samalla tavalla, on aika huolestua

Ulkopoliittisen

The Trump administration has shown its total weakness by handing over executive power to Congress in the most humiliating way — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 2, 2017 https://twitter.com/MedvedevRussiaE/status/892847115281485824

The US establishment fully outwitted Trump. The President is not happy about the sanctions, yet he could not but sign the bill — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 2, 2017 https://twitter.com/MedvedevRussiaE/status/892848146463588352

Yllättävämpää

Venäjälle

Trump tviittaa