Eurobarometri: Luottamus unioniin ja euron kannatus korkeimmillaan moneen vuoteen – EU:n suurimpana haasteena pidetään terrorismia

Eurobarometri: Luottamus unioniin ja euron kannatus korkeimmillaan moneen vuoteen – EU:n suurimpana haasteena

Euroopan unionin tulevaisuus näyttää valoisalta eurooppalaisten silmissä. Kaikkiaan 56 prosenttia eurooppalaisista suhtautuu optimistisesti unionin tulevaisuuteen. Asia käy ilmi tuoreimmasta eurobarometrista, joka on Euroopan komission rahoittama kysely.



Vastaajista 42 prosenttia ilmoitti luottavansa EU:hun. Nousua edellisvuodesta oli kuusi prosenttiyksikköä ja tulos on paras sitten vuoden 2010. Eniten luotto unionia kohtaan kasvoi Ranskassa, Tanskassa ja Virossa.



Myös euron kannatus on noussut. Euroalueen maiden asukkaista lähes kolme neljäsosaa ilmoitti kannattavansa yhteisvaluuttaa. Tulos on paras sitten vuoden 2004. Slovakiassa, Saksassa, Virossa, Irlannissa, Sloveniassa ja Luxemburgissa yli 80 prosenttia kansalaisista tukee euroa, barometri kertoo.



Sen sijaan unionia koskevat haasteet ovat menneet uusiksi. Suurimpana haasteena vastaajat näkivät terrorismin. Maahanmuutto oli sijalla kaksi ja kolmatta sijaa piti taloudellinen tilanne. Kaikkiaan terrorismi nimettiin ykköshaasteeksi 21 EU-maassa. Yhteensä unionissa on 27 jäsenvaltiota, jos eroanomuksen jättänyttä Isoa-Britanniaa ei lasketa mukaan.



Kansallisella tasolla suurimmiksi haasteiksi vastaajat mielsivät työttömyyden, maahanmuuton sekä terveyden ja sosiaaliturvan.



Kaikkiaan 68 prosenttia vastaajista tunsi olevansa EU:n kansalaisia, mikä on kyseisen kategorian kaikkien aikojen paras tulos kyselyn historiassa.



Uusimmassa barometrissa kysyttiin myös 11 EU:hun kuulumattoman valtion asukkaiden mielipiteitä siitä, millaisena he näkevät unionin. Kyselyyn valitut maat edustivat 49 prosenttia maailman väestöstä ja 61 prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta.



Myönteisimmin EU:hun suhtauduttiin Brasiliassa, jossa 94 prosenttia vastaajista näki EU:n myönteisenä asiana. Kannoilla olivat Kiina ja Intia, joissa yli 80 prosenttia suhtautui unioniin myönteisesti. Yli 70 prosentin tuloksia saavutettiin myös Kanadassa (79 prosenttia), Japanissa (76 prosenttia) ja Yhdysvalloissa (75 prosenttia).



Unionia maantieteellisesti lähellä olevissa maissa, kuten Norjassa, Sveitsissä ja Venäjällä, mielipiteet jakautuivat enemmän: myönteisesti suhtautuvien osuus liikkui 43 prosentin ja 46 prosentin välillä.



Väitteen siitä, että EU on ”kansainvälisesti katsottuna vakaa alue levottomassa maailmassa” allekirjoitti Venäjällä vain 33 prosenttia ihmisistä. Intiassa EU:ta piti puolestaan vakaana yli 80 prosenttia vastaajista.



Barometria varten haastateltiin toukokuun aikana kasvotusten 33 180 ihmistä eri EU-maissa ja unionin jäsenehdokkaina olevissa valtioissa. EU:n ulkopuolisista maista näkemyksiä kysyttiin helmikuussa puhelimitse 11 035 ihmiseltä.