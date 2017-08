Mormonien suurella sinkkuleirillä sadat nuoret ympäri maailmaa bailaavat ja ihastuvat limun voimalla – ”Se tavallaan on se salainen tarkoitus”

Ulkomaat

Sisällä urheiluhallilla

kaulanauha on valkoinen, miesten musta.”Ole hyvä!” huikkaa ovivahti urheiluhallin ovella ja ojentaa sadoille sisään tunkeileville nuorille kaulaan ripustettavia lappuja.Jokaisesta lapusta puuttuu pala. Tehtävä kuuluu: löydä toinen puoli ja siis itsellesi pari toisen sukupuolen edustajasta.Tutustukaa. Ottakaa kuva. Sen lisäksi on tarkoitus tanssia.”Tämä jätkä tanssii todella hyvin, joten illasta tulee hauska”, sanoo Martin Stulen http://www.hs.fi/haku/?search-term=martin+stulen , 23, innoissaan ovella ja osoittaa kaveriaan Andreas Strandbergia http://www.hs.fi/haku/?search-term=andreas+strandbergia , 25.Pian hittimusiikki alkaa jumputtaa ja diskovalot pärähtävät päälle. Salillinen nuoria tanssii ensin ujosti, sitten villinä lattiaa tampaten kuin kaupungin kuumimmalla klubilla. Jotkut juttelevat baarin puolella. Siellä juodaan fantaa, coca-colaa, mehua tai vettä. Alkoholia ei ole täällä tarjolla.ja Strandberg ovat mormoneja, siis Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseniä. Niin ovat myös kaikki muut illan juhlissa.He ovat 18–30-vuotiaita. Ja naimattomia. Ollaan näet nuorten sinkkumormonien vuotuisella pohjoismaisella kesäleirillä, joka päättyi heinäkuun lopussa Ruotsin Eskilstunassa.Täällä kokoontuvat ne samat nuoret, jotka kiertävät Suomenkin kaduilla lähetystyössä valkoisissa siisteissä paidoissaan ja nimilaput rinnassa.Nyt ei tosin näy lappuja, ja kyse on uskonasioiden ohella – tai oikeastaan pääasiassa – hauskanpidosta: kavereiden kanssa hengailusta, jokailtaisista tansseista ja myös urheilusta ja työpajoista samanhenkisten kanssa.on järjestetty jo vuodesta 1966 alkaen vuorovuosina eri Pohjoismaissa.Tapahtuma on vähitellen kasvanut pieneksi hitiksi mormoninuorten keskuudessa myös Pohjolan ulkopuolella. Osallistujia on vuosittain 700–800, tänä vuonna järjestäjien mukaan 26 maasta, esimerkiksi Yhdysvalloista ja Etelä-Afrikasta saakka.”Monet tulevat, koska on hauskaa tavata kavereita samasta yhteisöstä. Jos vaikka, kuten Suomessa, kirkolla on noin 5 000 jäsentä, ei heitä ole kovin monta samassa koulussa tai yliopistossa. Silloin voi tuntea itsensä hiukan yksinäiseksi. Tästä saa vahvistusta uskoonsa”, sanoo Daniel Palm http://www.hs.fi/haku/?search-term=daniel+palm , leirin tämän vuoden vastaava.Samalla leirillä on monen nuoren mielessä toinen, epävirallisempi tarkoitus: löytää rakkautta, ehkä jopa puoliso, jonka kanssa jakaa elämä. ”Kyse ei ole yksin siitä, mutta on selvää, että sellainen pohjavire tässä on”, Palm sanoo vähän nauraen.Ja ymmärtäähän sen, jos tilanne on vaikkapa kuten Jasmina Karjalaisella http://www.hs.fi/haku/?search-term=jasmina+karjalaisella , 22. Hän matkasi Eskilstunaan Kajaanista. Siellä ainoa saman ikäluokan mormoni hänen lisäksensä on oma sisko, Karjalainen kertoo.Hän iski viime vuoden leirillä silmänsä jo ennestään hiukan tuntemaansa Tim Westiin http://www.hs.fi/haku/?search-term=tim+westiin , 23, joka on kotoisin Britanniasta.Nyt he ovat yksi vuosien varrella syntyneistä Festinord-pareista. Leirille kaksikko tuli tapaamaan kavereita ja oli yhä tervetullut. Ovi leirille sulkeutuu vasta avioliiton kohdalla.Välimatkasta huolimatta esimerkiksi yhteen muuttaminen saa vielä odottaa. ”Tykkään, että asiat menevät perinteisen kautta”, Karjalainen sanoo.Suomessa on 5 000 mormonia, on heitä Pohjoismaissa jo noin 24 000. Koko maailman luku on liki 16 miljoonassa.Pienistä maista ja paikkakunnilta tulevien onkin helppo löytää seuraa juuri Festinordin tapaisista kansainvälisistä tapahtumista. Moni mormoninuori kertoo haluavansa kumppanikseen nimenomaan toisen kirkon jäsenen, koska samat arvot ja periaatteet jakavan kanssa nyt vain on helppoa olla.Uskonto on hyvin perhekeskeinen. Temppelissä solmittujen avioliittojen ja niistä syntyneiden perheiden uskotaan voivan pysyä yhdessä myös kuoleman jälkeisenä aikana.Mormonit eivät juo alkoholia tai käytä muita päihteitä, eivät edes kahvia. Seksiä ei pitäisi harrastaa ennen avioliittoa.Erityisesti kasvuvuosina sellaisen kurin kanssa eläminen ei ole välttämättä aina helppoa. Ei varsinkaan verraten maallisessa Länsi-Euroopassa.”Täällä kukaan ei painosta sinua tekemään asioita, joita et halua tehdä, tai kyseenalaista uskoasi. Täällä voi ladata vähän pattereita”, sanoo Karjalaisen poikaystävä West leirillä olosta.Häntä kiusattiin uskon takia koulussa. Oma kamppailu on nuorempana liittynyt urheiluun ja tyttöihin, hän kertoo tanssisalin ulkopuolella. West harrastaa nyrkkeilyä vakavissaan ja kertoo kieltäytyneensä monesta mahdollisuudesta, koska uskoo siihen, ettei pyhäpäivänä sunnuntaina tulisi kilpailla.”Ja tietenkin pojat ovat kiinnostuneita tytöstä. Ja me uskomme, ettei pitäisi harrastaa seksiä ennen avioliittoa, niin onhan se taistelu. Mutta minä todella halusin löytää oikean ihmisen ennen kuin nuo asiat tulevat kuvioihin”, hän sanoo.Kaikki nuoret eivät toki ole eläneet täysin kirkon normien mukaan. Joku kertoo harrastaneensa seksiä, joku juoneensa. Horjuviin pyritään suhtautumaan suopeasti, sanoo moni nuorista kysyttäessä. Silti sosiaalista painetta voi tulla joistakin asioista, yhden leiriläisen mukaan esimerkiksi lähetystyöhön lähtemisestä.1,5–2 vuotta kestävä lähetystyö ei ole pakollista. Leiriläisistä moni tuntuu silti käyneen komennuksella. Kuka Ghanassa, kuka Ukrainassa, kuka Ruotsissa.vuoden Festinordissa oli runsaat sata. Toisin sanoen hyvä osa koko ikäluokan mormoninuorista.Turkulaiset Ida Nuutinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=ida+nuutinen , 23, Isa Metsätähti http://www.hs.fi/haku/?search-term=isa+metsatahti , 25 ja Sofia Ståhle http://www.hs.fi/haku/?search-term=sofia+stahle , 23, punaavat huuliaan ennen juhliin lähtöä ja suoristavat hiuksia majapaikka St. Eskilsin lukion käytävällä. Monet täällä olevista he jo tuntevat edellisvuosien leireiltä, mutta uudet naamat olisivat tervetulleita, sillä Turun seudulla saman ikäluokan kirkkolaisia on heidän mukaansa ehkä 15–20.Nuutinen ja Metsätähti ovat hiljattain käyneet lähetystyökomennuksella, toinen Ranskassa ja toinen Yhdysvalloissa. Se oli mahtavaa, molemmat sanovat. Välillä toki raskasta. Joku kääntyikin, mutta ei se ollut helppoa.Naiset puhuvat sujuvasti Kristuksen seuraamisesta ja sovituksesta. Ja siitä, kuinka suuremmasta voimasta voi saada tukea.”Kun tapahtuu jotakin, mitä emme voi kontrolloida, on hyvä tukeutua voimaan, joka on vähän suurempi. Kun uskon, että Jumala on minun puolellani ja että hän auttaa minua, se auttaa todella paljon”, Nuutinen sanoo.Uskonasioita ei silti jäädä puimaan nyt pidempään, sillä on aika juhlia. Yhtään ei haittaisi, jos samalla kipinöisi jonkun kanssa.On se mielessä, vaikkei ehkä pääsyy osallistua, sanoo Ståhle.”Se on tavallaan se salainen tarkoitus näille leireille”, kiteyttää puolestaan Nuutinen nauraen ja piirtää salaisen kohdalla lainausmerkkejä ilmassa.”Eikä niin kovin salainenkaan”, sanoo Metsätähti.pöytien ympärille on syntynyt tuttavuutta tekeviä pareja. Ruotsin Alingsåsista tuleva Andreas Strandberg on ehtinyt jutella jo monen uuden tutun kanssa.Ja tuossa tulee taas yksi, tanskalainen Marie Barfod http://www.hs.fi/haku/?search-term=marie+barfod , jonka kaulaan ripustetussa treffilapussa lukee luku 4,5.Sehän sopii yhteen Strandbergin lapun ja sen laskutoimituksen kanssa. Pari! Halataan. Sitten otetaan kuvia.Martin Stulen puolestaan tanssii tiukan elektropop-setin tahtiin kuin viimeistä päivää kädet ilmassa. Hän on pyörittänyt lattialla useita nuoria naisia.Kaulailu näyttää silti olevan täällä maltillista. Jo leirin säännöissä lukee, että osallistujien olisi noudatettava tanssiessaan kirkon normeja. Se tarkoittaa sitä, ettei kovin seksuaalisia eleitä pidetä asiallisina, selventää joku nuorista illan aikana.Välillä Stulen etsii paperipyyhkeitä ja pyyhkii hikeä. Lavan edessä tanskalaiset tytöt hyppivät, kiljuvat ja pyörivät karusellissa hurjaa vauhtia. Ilmassa on hurmiota.”Ei uskoisi, ettei kukaan juo alkoholia”, Stulen nauraa tanssin tauottua ja on oikeassa.Ennen yhtä yöllä dj virittää lavalla viimeisen kappaleen. Joukko tamppaa lattiaa vieläkin vimmaisemmin. Sitten musiikki loppuu. On rukouksen aika. Salillinen nuoria painaa päänsä.Aamen, kuuluu lavalta.Pian koko joukko kävelee pitkässä jonossa ohi kaupungin kaljanhuuruisten terassien kohti koulua ja makuusaleja.

Tausta: Vajaat 16 miljoonaa jäsentä, noin 5 000 Suomessa.

Myöhempien

Mormonikirkolla

Lähteet: lds.org, mormonit.fi, uskonnot Suomessa -tietokanta.