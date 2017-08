Ulkomaat

Natsitervehdyksiä tehneet turistit otettiin kiinni Saksassa

Poliisi otti kiinni viikonloppuna kaksi kiinalaismiestä, jotka ottivat toisistaan kännykkäkuvia Berliinissä parlamenttitalon edustalla. Kuvissa miehet poseerasivat käsi ”Heil Hitler” -tervehdyksessä.



Hitleriä ihannoiva käsimerkki on Saksassa historiallisista syistä kielletty, uutistoimisto AFP muistuttaa.



36- ja 49-vuotiaat miehet kuljetettiin paikalliselle poliisiasemalle ja he saivat tempauksestaan 500 euron sakot.



Miehiä epäillään ”laittoman organisaation symbolin käyttämisestä”. Poliisin tiedottaja kertoi miesten voivan poistua Saksasta, vaikka tutkinta on edelleen kesken, sillä he ovat jo maksaneet sakkonsa.



Äärioikeiston tervehdyksenä tunnettu käsimerkki voi johtaa Saksassa jopa kolmen vuoden vankeustuomioon.