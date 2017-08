Kaksi Pussy Riotin jäsentä pidätettiin Siperiassa mielenosoituksen vuoksi – Ukrainan ulkoministeri kehui ryhmää mielenilmauksesta

Venäjän

Another #Russiahttps://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash. Respect to @pussyrrriothttps://twitter.com/pussyrrriot for building the bridge of freedom in Yakutsk. #FreeSentsovhttps://twitter.com/hashtag/FreeSentsov?src=hash pic.twitter.com/ZmHdRbpu1ehttps://t.co/ZmHdRbpu1e

https://twitter.com/PavloKlimkin/status/894512822847246336