Jopa sadan pelätään kuolleen ja tuhansien loukkaantuneen maanjäristyksessä Kiinassa

6,5 magnitudin maanjäristys on ravistellut lounaiskiinaa myöhään tiistaina paikallista aikaa. Xinhua-uutistoimiston mukaan ainakin viisi on kuollut ja 60 loukkaantunut. Viranomaiset kuitenkin ennustavat kuolleiden määrän nousevan jopa sataan ja kertovat, että jopa 130 000 taloa on saattanut vahingoittua järistyksessä.



Järistys tapahtui iltayhdeksän jälkeen paikallista aikaa. Järistyksen keskus oli 284 kilometriä pohjoiseen Sichuan maakunnan pääkaupungista Chengdusta ja noin kymmenen kilometrin syvyydessä, kertoo Yhdysvaltojen geologian tutkimuskeskus.



Järistys iski myös Jiuzhaigoun kansallispuistoista tunnetulle alueelle. Kiinalaismedian mukaan ainakin yksi puistossa ollut turisti on kuollut ja neljä loukkaantunut. Sata ihmistä on tällä hetkellä jumissa puistossa.



Uutistoimisto AFP:n haastatteleman ravintolanomistajan mukaan ihmiset hakeutuivat aukeille paikoille järistyksen koettelemassa Jiuzhaigoun kaupungissa.



”Olin Jiuzhaigoussa myös vuonna 2008, edellisen suuren järistyksen aikaan, joten tiesin, mistä oli kyse. Tämä tuntui jopa voimakkaammalta”, Taeng Sesheng kertoi AFP:lle puhelimessa.



Vuoden 2008 järistyksessä kuoli tai katosi 87 000 ihmistä.