Ulkomaat

Trump jatkaa Pohjois-Korean uhkailua: mahtailee jo ydinaseillaan Twitterissä

Yhdysvaltain

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. elokuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/895252459152711680

...Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. elokuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/895254168570605568

Näitä