Polkupyörien määrä ohitti autot Kööpenhaminassa, nyt pyöräruuhkia torjutaan älynäytöillä – ”Aamuissa on jännitystä, kun miettii, selviääkö”

Ulkomaat

Polkupyörien määrä ohitti autot Kööpenhaminassa, nyt pyöräruuhkia torjutaan älynäytöillä – ”Aamuissa on jännit

Kööpenhamina

Lomakauden

Dronning

Kaupunki onkin

Kööpenhaminassa

Vaikka pyöräteillä