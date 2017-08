Ulkomaat

Nämä yhdeksän megatrendiä muuttavat maailmaa vuonna 2018 – Mistä aiheesta sinä haluaisit HS:n uuden kirjeenva

Helsingin Sanomat

Ideoinnin

1. Työn murros: kun robotti korvaa minut

Ihmisen

2. Teknologian kehitys: Tekoäly tulee kaikkialle

Kuvittele

3. Energia: Aurinkovoima nousee idästä

Maailman

4. Ilmastonmuutos: Yhtenä lääkkeenä kiertotalous

Ilmastonmuutos

5. Väestö: Toiset maat vanhenevat, toiset nuortuvat

Väestö

Sitran

6. Kaupungit: Kasvu kiihtyy, valta kasvaa

7. Uusi maailmanjärjestys: Maailma ilman johtajaa

Yhdysvallat

8. Ruoka: Oikeanlainen ravitsemus on uskonto

9. Terveys: Treenaajien nouseva trendi on lepo

HS-työryhmä: Karoliina Liimatainen, Timo Paukku, Matti Mielonen, Alma Onali, Elisa Rimaila, Maria Manner, Päivi Ala-Risku, Petja Pelli