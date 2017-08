Jos Trump haluaisi iskeä Pohjois-Koreaan ydinaseella, presidenttiä olisi lähes mahdotonta estää – ohjusten lähdettyä matkaan iskua ei voi enää perua

Ulkomaat

Jos Trump haluaisi iskeä Pohjois-Koreaan ydinaseella, presidenttiä olisi lähes mahdotonta estää – ohjusten läh

Asiantuntijat

Yhdysvalloissa

Jos

Armeijan

Vastoin

Minuteman-ohjuksen

Ydinasevarustelun

Yhdysvaltain